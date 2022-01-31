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Бедная Настя: Волочкову бросил ее возлюбленный объявленный в украинский розыск

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 16:50
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Волочкова снова попала на крючок нечестного мужчины и осталась с разбитым сердцем. Балерина "всея Руси" рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым
Анастасия Волочкова рассталась с Сергеем Кузнецовым
Анастасия Волочкова рассталась с Сергеем Кузнецовым / Фото: instagram.com/volochkova_art

Избранник Анастасии Волочковой, которого разыскивают в Украине за террористический акт, бросил известную балерину. Об этом Волочкова сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Лицемерие и предательство-это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу… – написала расстроенная прима.

Скриншот – instagram.com/volochkova_art

Отношения пары продлились чуть больше месяца, но за это время Волочкова уже успела превознести своего кавалера. Балерина заполнила всю ленту счастливыми фотографиями с отдыха на Мальдивах, который провела в компании Сергея и его сына.

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Но, как оказалось, счастье длилось не долго и Волочкова уличила избранника во лжи и попытке самопиара.

Сергей не остался в стороне и решил отреагировать на обвинения бывшей возлюбленной. По его словам, балерина сама виновата в их разрыве и просто строит из себя жертву.

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Анастасия в свою очередь выставила еще один пост, в котором написала целую оду Сергею. Балерина резко передумала считать Кузнецова предателем и лицемером, а наоборот – заступилась за экс-кавалера.

Я ни при каких обстоятельствах не позволю никому осквернить Серёжу. Ни при каких! Он Замечательный человек! Просто поймите. Мы с Серёжей остаёмся людьми друг по отношению к другу! Потому что те эмоции, которые нас захлестнули, это дар Бога, – вдруг заявила Волочкова.

Что произошло между Анастасией и Сергеем не очень-то и понятно. Как всегда, прима добавила истории загадочности и скрытых смыслов.

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Романы балерины всегда активно обсуждались в СМИ. Раньше Анастасия Волочкова встречалась с состоятельными мужчинами: олигарх Сулейман Керимов, бизнесмен Вячеслав Лейбман, нефтяник Бахтияр Салимов. Последние же годы балерина крутит романы с мужчинами, которых сама содержит.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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