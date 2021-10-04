Анатолий Анатолич пробежал масштабный марафон в Лондоне под дождем: 42 км за почти 5 часов

Анатолий Анатолич / Фото: facebook.com/yulapragency

Телеведущий Анатолий Анатолич, который набил себе астронавта в честь сына Нила, пробежал свой второй масштабный мировой марафон – Virgin Money London Marathon. Дистанцию в 42 километра он преодолел за 4 часа и 48 минут, показав в конце свое счастливое фото с медалью.

Кадры появились на Facebook-странице Yula – компании супруги телеведущего.

Вы знаете, очень горжусь тем, что я непрофессиональный спортсмен, а украинский флаг снова поднимется на крупнейших спортивных событиях мира, и это для меня самая большая победа! Я бежал с надписью "Ukraine" на спине и все видели Украину здесь на одном из крупнейших марафонов мира. Марафон – это победа над собой. По переда еще больше побед. Уже в ноябре мой следующий марафон, и думаю, что это будет еще круче! Было сложно, был дождь, но я это сделал. Всем привет из Лондона, – сказал телеведущий.

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Анатолий Анатолич пробежал 42 километра под дождем в Лондоне / Фото: facebook.com/yulapragency

Но на этом ведущий не останавливается. Этой осенью у Анатолия Анатолича в планах еще один марафон – New York City Half Marathon 2021, который он уже пробежит в третий раз.

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