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Лобода поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Анатолия Анатолича: Захотелось снова

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июля, 10:54
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В семье известного телеведущего недавно родился третий ребенок. Поздравить Анатолия Анатолича с сыном приехала Светлана Лобода
Светлана Лобода прилетела в Киев к Анатолию Анатоличу и его семье
Светлана Лобода прилетела в Киев к Анатолию Анатоличу и его семье / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно у ведущего программы "Ранок з Україною" Анатолия Анатолича и его супруги Юлы родился сын. Пара также воспитывает двух дочек – Алису и Лолиту.

Поздравить родителей с еще одним ребенком решила Светлана Лобода, которая живет и работает в России. Она погостила у звездной пары и сделала несколько фото с новорожденным.

Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие, – написала в посте LOBODA.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Фолловерам Светлана также призналась, что соскучилась по ощущениям, которые испытывают родители про рождении ребенка. Неужто певица захочет снова родить?

Так соскучилась по этому ощущению... захотелось снова, – добавила Лобода.

Несколько дней назад Светлана Лобода приехала в Киев. Певица презентовала новую песню, посетила несколько радиостанций и анонсировала концерты в Украине.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В частности, LOBODA выступит в одесском клубе в августе. На официальном сайте заведения стоимость билета на концерт стартует от 1300 гривен. Как отреагировала Сеть на предстоящий концерт – смотрите в нашем материале.

Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита. Ранее счастливые родители признавались, что планировали третьего ребенка – как и два предыдущих раза, они подошли к этому вопросу со всей ответственностью.

Как дети звезд реагируют на новость о пополнении в семье – смотрите в сюжете:

Ранее мы сообщали, что Анатолий Анатолич подарил супруге белый "Гелендваген".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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