Андрей Данилко запустил руку в декольте Оли Поляковой на шоу Маска: "Залез и помацал"

Андрей Данилко засунул руку в декольте Оли Поляковой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Коллаж: Сегодня, скриншот
И как тут без забавных ситуаций, связанных с детективами шоу? Сегодня на сцену шоу вышло милое и ангельское Порося. Оно исполнило песню Оли Поляковой "Эй, секундочку". Оля не могла усидеть на месте и побежала к Порося. Вместе с персонажем Полякова зажгла на сцене шоу. Их накрыло целое облако конфетти, маленькие частички которого попали в том числе Оле в декольте.
Когда Полякова вернулась за стол детективов, Андрей Данилко решил помочь ей избавиться от конфетти. Он засунул руку ей в декольте и вынул оттуда несколько блесток.
Посмотрите – под видом того, что он меня чистит, залез ко мне в пазуху и помацал, – смеясь, прокомментировала Оля.
Этот момент позабавил всех зрителей и остальных звездных детективов.
Данилко лишь застенчиво улыбнулся в ответ на ремарку Оли и шоу продолжилось. Пока что у звездных детективов еще нет единой версии насчет того, кто скрывается под маской Порося.
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