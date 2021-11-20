Андрій Данилко запустив руку в декольте Олі Полякової на шоу Маска: "Заліз і помацав"

Андрій Данилко засунув руку в декольте Олі Полякової / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Колаж: Сьогодні, скріншот

І як тут без кумедних ситуацій, пов'язаних із детективами шоу? Сьогодні на сцену шоу вийшло миле та ангельське Порося. Воно виконало пісню Олі Полякової "Эй, секундочку". Оля не могла всидіти на місці і побігла до Порося. Разом із персонажем Полякова запалила на сцені шоу. Їх накрила ціла хмара конфетті, маленькі частинки якого потрапили, зокрема, Олі в декольте.

Коли Полякова повернулася за стіл детективів, Андрій Данилко вирішив допомогти їй позбутися конфетті. Він засунув руку їй у декольте і вийняв звідти кілька блискіток.

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Подивіться – під виглядом того, що він мене чистить, заліз до мене в пазуху та помацав, – сміючись, прокоментувала Оля.

Андрій Данилко заліз у декольті Олі Полякової на шоу Маска у п'ятому ефірі / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Цей момент потішив усіх глядачів та інших зіркових детективів.

Андрій Данилко несподівано засунув руку в костюм Олі Полякової / Фото: скріншот

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Данилко лише сором'язливо посміхнувся у відповідь на ремарку Олі та шоу продовжилося. Поки що зіркові детективи ще не мають єдиної версії щодо того, хто ховається під маскою Порося.

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