Макаревич вновь осудил российский режим: "Если бы не эта история с Украиной, я был бы абсолютно счастливый"

Война России против Украины - большая боль для артиста / Фото: открытые источники

Недавно музыкант Андрей Макаревич в интервью израильскому изданию "Вести" признался, что перестал общаться с другом детства, так как тот одобрил войну России против Украины. Это преступление РФ и не дает артисту чувствовать себя счастливым.

Ранее 68-летний Андрей Макаревич снова стал отцом. С молодой супругой и сыном они живут теперь в Израиле. Фронтмен группы "Машина времени" не стал оставаться в стране, которая бомбит мирные украинские города.

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Но пока что он не чувствует себя израильтянином:

Пока мне очень мешает слабое владение языком. Я поздно взялся за его изучение. Взялся бы я лет двадцать назад, я бы уже легко и свободно говорил. А это очень важная, может быть, даже первая вещь для изучения страны.

Андрей Макаревич

Война России стала той болью для артиста, с которой приходится справляться каждый день:

Если бы не эта история с Украиной, я был бы абсолютно счастливый. Это сильно омрачает существование.

Напомним, Андрей Макаревич категорически осуждает российское вторжение в Украину и с первых дней призывает к разуму властей.

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