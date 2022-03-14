Андрей Макаревич жестко проехался по путину из-за его "больных" амбиций: Мы в Средневековье?

Лидер российской группы "Машина времени" в очередной раз негативно высказался о президенте-агрессоре и осудил захватническую войну россии против Украины

Андрей Макаревич высказался о нездоровых амбициях путина. / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Пока одни русские знаменитости ноют из-за запрета в рф Instagram и продолжают игнорировать войну в Украине, другие – пытаются бороться с путинским режимом и призывают остановить кровопролитие на украинской территории.

Российский музыкант Андрей Макаревич не перестает доказывать гражданам России , что их президент-диктатор им лжет. Также артист с первого дня вторжения оккупантов в Украину осуждает эту войну.

Реклама

В Telegram-канале Макаревич подчеркнул, что за один день цивилизованное общество отвергло во времена Средневековья. Кроме того, он перечислил потери Украины из-за нападения путина.

Войны существовали с тех пор, как существует человечество. Наверно, наивно было бы предполагать, что на нашем веку всё вдруг закончилось. Но: тысячи погибших за две недели, сотни тысяч беженцев, разрушенные города – всё из-за больных амбиций одного человека! Мы в Средневековье?, – задал Макаревич риторический вопрос россиянам.

По словам музыканта, ему каждый день звонят по телефону "очень хорошие люди", которые уже покинули россию, или еще там остаются. Они "в отчаянии от невозможности что-то сделать и хоть как-то повлиять на ситуацию".

Реклама

Безумно жаль мира, который был разрушен в одночасье, – добавил Макаревич.

Раньше Андрей Макаревич озадачил россиян , которые "поклоняются" Путину. А рэпер Face обвинил всех граждан РФ в войне в Украине и уехал из страны-агрессора.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!