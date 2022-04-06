68-летний Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз: имя малыша и первое фото

Знаменитый музыкант снова принимает поздравления в связи с расширением семейства

Пара принимает поздравления / Фото: facebook.com/makarevichav, instagram.com/mashinavremeniofficial

Сегодня принимает поздравления 68-летний Андрей Макаревич. Он стал отцом в четвертый раз! И уже есть первое фото.

Счастливые новости от молодых родителей появились на странице рок-группы "Машина времени" в Facebook. 37-летняя Эйнат Кляйн родила ему сына. Мальчика назвали Эйтан, он появился на свет в Израиле.

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Андрей Макаревич с женой и новорожденным сыном / Фото: Facebook

Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные – 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший – тезка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников "Машины Времени" желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!,

— говорится в публикации.

Отметим, что для Эйнат Кляйн (она, кстати, журналистка из Киева) это первенец, а вот у Андре Макаревича есть трое старших детей от предыдущих отношений: внебрачная дочь Дана, сын Иван от брака с Аллой Голубкиной, а также дочь Анна, которая появилась на свет в 2000-м году.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн / Фото: Facebook

Теперь молодые родители принимают поздравления!

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Также важно отметить, что Андрей Макаревич активно поддерживает Украину и всячески осуждает Россию за войну, которую она начала на нашей территории, равно как и артистов, которые это военное безумие поддерживают.

К слову, ранее Макаревич высказался об отъезде Хаматовой, Пугачевой и Галкина из России.

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