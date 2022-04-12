Макаревич высказался о тех, кто критикует его из-за поддержки Украины

Лидер российской группы "Машина времени" вновь раскритиковал российскую власть

Андрей Макаревич признался, как относится к критике его позиции / Фото: Власть vs Влащенко

Андрей Макаревич из тех немногих артистов, кто не подбирает слов, говоря о Путине и слепых россиянах. Из-за чего его постоянно критикуют, а некоторые считают врагом народа, но сам музыкант относится к этому спокойно. Как признался лидер "Машины времени" в интервью израильскому изданию "Вести", за столько лет он уже к этому привык.

Это же происходит десятый раз подряд, причем у них не хватает фантазии придумать что-то принципиально другое. "Макаревич опять оскорбил россиян" – дальше этой фразы они обычно не идут. И я им всякий раз вежливо пытаюсь объяснить: ребята, я не россиян оскорбил, я говорю конкретно о вас, мудаках. Зря вы думаете, что вы – вся Россия, – высказался музыкант о российской власти

Более 130 человек уже подписали обращение / Фото: Аргументы и Факты

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Не боится Макаревич и прощаться со старыми друзьями, которые поддержали войну в Украине.

Со старым другом детства мы просто не касались определенных тем, и в массе других вопросов у нас полное совпадение, он тоже художник. Но когда началась война и он ее поддержал, я его стер отовсюду. Есть какая-то грань, за которой уже не получается. Теперь он для меня просто не существует, -поделился артист.

Напомним, лидер "Машины времени" не раз пытался объяснить россиянам, которые слепо верят пропагандистам, что в Украине война

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