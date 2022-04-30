Анджелина Джоли приехала в Украину: звезду встретили в кафе во Львове (видео)

Анджелина Джоли приехала во Львов помогать украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/maya_pidgorodetska
Известная американская актриса Анджелина Джоли с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину освещала эту тему в Сети и призывала свою аудиторию помогать украинским гражданам.
А в марте она навестила онкобольного мальчика из Черновцов, который находится на лечении в Риме.
Теперь Джоли сама приехала к нам и сегодня ее заметили во Львове, когда она зашла в местное кафе.
Актрису на видео засняла журналистка Майя Підгородецька, которая опубликовала ролик в своем Facebook-профиле.
Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир, – написала Майя.
Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Она помогает беженцам из разных уголков планеты, уделяет очень большое внимание общественной деятельности и благотворительности.
Как долго звезда Голливуда пробудет в Украине и что именно будет здесь делать – пока неизвестно.
Анджелина Джоли не единственная знаменитость из мира кино, которая приехала в Украину. Помочь нашим гражданам захотел режиссер и сценарист Кэри Фукунага, который недавно спас щенка из-под завалов в городе Дергачи на Харьковщине.