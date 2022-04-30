Анджеліна Джолі приїхала до України: зірку зустріли в кафе у Львові (відео)

Анджеліна Джолі приїхала до Львова допомагати українцям / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/maya_pidgorodetska

Відома американська акторка Анджеліна Джолі з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну висвітлювала цю тему в Мережі та закликала свою аудиторію допомагати українським громадянам.

А в березні вона відвідала онкохворого хлопчика із Чернівців, який знаходиться на лікуванні у Римі.

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Тепер Джолі сама приїхала до нас і сьогодні її помітили у Львові, коли вона зайшла до місцевого кафе.

Анджеліна Джолі приїхала до України / Скріншот: instagram.com/stories/maya_pidgorodetska

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Акторку на відео зняла журналістка Майя Підгородецька, яка опублікувала ролик у своєму Facebook-профілі.

Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ, – написала Майя.

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Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Вона допомагає біженцям із різних куточків планети, приділяє дуже велику увагу громадській діяльності та благодійності.

Як довго зірка Голлівуду пробуде в Україні і що саме тут робитиме – поки що невідомо.

Та Анджеліна Джолі не єдина знаменитість зі світу кіно, яка приїхала до України. Допомогти нашим громадянам захотів режисер та сценарист Кері Фукунага, який нещодавно врятував цуценя з-під завалів у місті Дергачі на Харківщині.