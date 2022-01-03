Ани Лорак анонсировала три концерта в Украине: сколько стоят билеты

Ани Лорак анонсировала мини-тур по Украине / Фото: instagram.com/anilorak

В прошлом году Ани Лорак практически совершила камбэк и, во-первых, впервые за несколько лет выступила в Украине, во-вторых, записала песню на украинском.

В 2022-м певица, которая живет и работает в России, решила снова порадовать украинских поклонников и дать сразу три концерта на родине.

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Так, в мае Ани Лорак приедет в Харьков, Запорожье и Херсон с расширенной программой THE BEST, сообщает КП в Украине.

Ани Лорак приедет в Украину с концертами / Фото: КП в Украине

Сколько стоят билеты на концерты Ани Лорак в Украине?

В Харькове за билеты в ККЗ "Украина" на шоу Ани Лорак придется отдать от 590 до 3290 грн, в зависимости от расположения места.

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Билеты на концерт Ани Лорак в Харькове / Скриншот: kharkov.internet-bilet.ua

Билеты на концерты Ани Лорак в Запорожье и Херсоне пока нельзя купить.

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В августе Лорак дала два концерта в Одессе, где собрала аншлаг, несмотря на стоимость билетов от 1200 до 7750 грн.

Позднее она дала интервью, в котором рассказала о "травле" в Украине и причинах своего переезда в Россию.

Я перестала давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический от определенных лиц. Принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда "заказчики" немного отошли в сторону, насколько я понимаю – появилась возможность провести концерты, – призналась артистка.

Напомним, что продюсер Игорь Кондратюк после концертов Лорак в Украине сравнил украинских артистов в РФ с французскими куртизанками, сотрудничавшими с гитлеровцами.