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Ани Лорак о концертах в Одессе: Любовь зрителей – самая большая защита

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 12:37
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Несмотря на негативную реакцию в Сети концерты Ани Лорак в одесском ночном клубе прошли без провокаций
Ани Лорак поблагодарила украинских зрителей за концерты в Одессе
Ани Лорак поблагодарила украинских зрителей за концерты в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак впервые за много лет выступила в Украине. На концертах в Одессах два дня был sold out. Певица не устает благодарить украинских зрителей за теплый прием, а поклонники надеяться, что скоро Ани Лорак еще анонсирует выступления в Украине.

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В Instagram Ани Лорак опубликовала пост после первого концерта в Одессе.

Вчера мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! – написала певица и добавила несколько фото с концерта.

Ани Лорак собрала полный зал в Одессе
Ани Лорак собрала полный зал в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак выступила в Одессе
Ани Лорак выступила в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак в Одессе
Ани Лорак в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

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Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине
Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине / Фото: instagram.com/anilorak

Во время вчерашнего концерта певица еще раз поблагодарила поклонников за поддержку.

Любовь зрителей – самая большая защита, награда, охрана. Спасибо вам огромное, – сказала Ани Лорак.

Напомним, сейчас Ани Лорак вместе с дочкой Софией живет в России. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступила на сцене.

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Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
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