Ани Лорак хотела похвастаться фигурой в спортзале, но попалась на использовании фотошопа

Ани Лорак раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/anilorak
Фото Ани Лорак в Сети активно обсуждаются и новая публикация не стала исключением. Певица решила поделиться в Instagram снимками, сделанным в тренажерном зале.
Ани Лорак позировала в ярком синем костюме для фитнеса и продемонстрировала идеальную фигуру.
Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели, – подписала снимок артистка.
К слову, таких публикаций в Instagram Ани Лорак хватает. Пока одни подписчики восхищались фигурой певицей
Другие фолловеры заметили большое количество фотошопа.
Ани Лорак любит использовать фоторедакторы, чтобы на снимках сделать себя худее и стройнее. Ранее певица опубликовала снимок с Филиппом Киркоровым, где они вдвоем сидят за столом на вечеринке.
А вот такое фото позднее разместил у себя в профиле Филипп Киркоров. На нем Лорак выглядит несколько иначе...
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