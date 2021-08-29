Ани Лорак и Сергей Лазарев вживую спели новый трек на Новой волне: смотрите видео

Ани Лорак спела с Лазаревым на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Подготовка к выпуску песни "Не отпускай" длилась три месяца. Лазарев рассказал ранее, что они с Лорак долго искали эту композицию и что она точно найдет отклик в сердцах слушателей.

Не знаем, как песня, но выступление этого творческого тандема точно не оставило никого равнодушным. Особенно тех фанатов, которые свято верят, что между артистами более чем дружеские отношения.

Песню "Не отпускай" Ани Лорак и Сергей Лазарев исполнили на сцене "Новой волны", а видео опубликовали у себя в Instagram.

В Сети очень бурно отреагировали на выступление Лорак и Лазарева:

"Очень красивое выступление и песня"

"Мы будем с нетерпением ждать клип"

Скриншот: instagram.com/anilorak

"Это было невероятно, не устану восхищаться вами!"

"Каролина, Сережа – ваш дуэт самый-самый лучший"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Ранее на "Новой волне" Ани Лорак анонсировала песню на украинском языке. Последний раз она выпускала композицию на родном языке семь лет назад.

Будет песня, особенная для меня лично – она будет на украинском языке, на українській мові рідній. И, я думаю, порадует моих интернациональных поклонников, потому как в музыке нет национальности, она звучит от сердца, – сказала Ани Лорак в интервью на красной дорожке "Новой волны".

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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