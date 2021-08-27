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Ани Лорак и Сергей Лазарев на фоне давних слухов о романе представили совместную песню о любви

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 августа, 13:08
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После того, как Ани Лорак рассталась со своим супругом, многие поклонники артистки стали строить догадки вокруг ее отношений с Сергеем Лазаревым
Ани Лорак и Сергей Лазарев выпустили совместную песню
Ани Лорак и Сергей Лазарев выпустили совместную песню / Фото: пресс-служба

Некоторые фаны Ани Лорак до сих пор тайно надеются, что ее и российского исполнителя, Сергея Лазарева, связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения.

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Сегодня Лорак и Лазарев сделали фанатам подарок, выпустив совместную романтическую композицию "Не отпускай".

Мы пели душой, вложив личные переживания…Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец! – комментирует релиз трека Лорак.

Подготовка к выпуску общей композиции длилась три месяца.

Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдет отклик в каждом сердце, – говорит Лазарев.

В комментариях поклонники артистов отметили, что песня "явно не хит", но все равно "красивая". Фаны оставили свои отзывы на YouTube, отметив, что Лорак и Лазарев – "красивая пара":

  • Очень красивая, гармоничная пара! Новых песен, успехов вам!
  • Увы, не хит, но припев классный. Поздравляю с премьерой, любим вас.
  • Как же красиво их голоса сочетаются. Ну вот почему в жизни такие красивые пары и голоса не вместе, блин?
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Скриншот: YouTube

Еще несколько новостей об Ани Лорак:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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