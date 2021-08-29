Ані Лорак і Сергій Лазарєв наживо заспівали новий трек на Новій хвилі: дивіться відео

Ані Лорак заспівала з Лазарєвим на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Підготовка до випуску пісні "Не відпускай" тривала три місяці. Лазарєв розповів раніше, що вони з Лорак довго шукали цю композицію і що вона точно знайде відгук у серцях слухачів.

Не знаємо, як пісня, але виступ цього творчого тандему точно не залишило нікого байдужим. Особливо тих фанатів, які свято вірять, що між артистами більш ніж дружні стосунки.

Пісню "Не відпускай" Ані Лорак та Сергій Лазарєв виконали на сцені "Нової хвилі", а відео опублікували у себе в Instagram.

У Мережі дуже бурхливо відреагували на виступ Лорак і Лазарєва:

"Дуже гарний виступ і пісня"

"Ми будемо з нетерпінням чекати на кліп"

Скріншот: instagram.com/anilorak

"Це було неймовірно, не втомлюся захоплюватися вами!"

"Кароліна, Сергій – ваш дует найкращий"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Раніше на "Новій хвилі" Ані Лорак анонсувала пісню українською. Останній раз вона випускала композицію на рідній мові сім років тому.

Буде пісня, особлива для мене особисто – вона буде українською, на мові рідній. І, я думаю, порадує моїх інтернаціональних шанувальників, тому що в музиці немає національності, вона звучить від серця, – сказала Ані Лорак в інтерв'ю на червоній доріжці "Нової хвилі".

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

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