Ани Лорак в честь дня рождения мамы показала фото из семейного архива

Ани Лорак показала, как выглядела в детстве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно показала себя без фотошопа, в честь дня рождения мамы решила опубликовать в InstaStories архивное фото. На опубликованном кадре Ани Лорак совсем еще малышка.

С днем рождения, мамочка, – лаконично подписала фото артистка.

Скриншот: Instagram

Ани Лорак была одной из четырех детей в семье. Известно, что после развода с супругом мама певицы не могла содержать детей, поэтому отдала 6-летнюю Ани и ее братьев в интернат. Ани Лорак признавалась, что родителей ей не хватало, но злости или обиды на них у нее не было никогда. Уже тогда она понимала, что ее отдали в интернат не от хорошей жизни.

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К слову, сейчас Ани Лорак у себя в соцсетях очень редко делится снимками с мамой. Так что каждое семейной фото – подарок для поклонников.

Ани Лорак с дочкой и мамой / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак с мамой / Фото: instagram.com/anilorak

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