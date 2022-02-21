Анна Клинская из сериала "Ты меня никогда не забудешь": Упасть всегда легко, куда сложнее взобраться

Актриса Анна Клинская дала интервью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Анна Клинская сыграла в картине "Ты меня никогда не забудешь" главную роль, рассказала о персонаже, поделилась крутым правилом своего тренера и призналась, в чем секрет счастливых отношений в ее семье.

Анна, в сериале "Ты меня никогда не забудешь" вы играете героиню, которую назвали в честь Жанны Д’Арк. Есть ли у вас в чем-то схожесть с ней?

Да, во время съемок я иногда узнавала в героине себя. Я тоже зачастую веду себя скромно, но у меня бывали периоды в жизни, когда приходилось говорить кому-то "нет". Моя Жанна – девушка с сильным характером, несмотря на то, что внешне она выглядит нежной и хрупкой.

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Анна Клинская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что помогло вам закалить характер?

В детстве я много времени уделяла спорту, хотя мне хотелось заниматься вокалом или научиться играть на музыкальном инструменте. Но поблизости от нашего дома не было музыкальной школы, и родители почему-то считали, что физическая активность – это то, что мне нужно. Я выбрала футбол и волейбол, а также карате и скалолазание. Помню, как месяц жила в горах.

Что особенно запомнилось с тех тренировок?

Когда я занималась скалолазанием, у нас был потрясающий тренер, мы часто ходили в поход, много разговаривали, он увлекался йогой и всегда повторял: "Каждая следующая ступенька – она гораздо выше, поэтому на нее труднее взобраться. Если чувствуете, что вам стало тяжело, значит, вы переходите на новый уровень. Упасть всегда легко, куда сложнее взобраться, но нужно стремиться идти вверх".

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Анна Клинская в сериале "Ты меня никогда не забудешь" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы однажды задали вопрос своим подписчикам: "А ты бы дружил с самим собой? Если нет, почему?" А вы дружите с собой?

Я стараюсь с собой дружить. Сейчас увлекаюсь йогой, стараюсь правильно питаться и обращать внимание на то, что я чувствую: "У меня много сил? Хорошо ли мне сейчас, когда я делаю то-то и то-то?" Например, я не ем мясо и не пью молоко уже много лет. Мне не хочется, я понимаю, что без этого у меня больше сил и энергии.

Что бы вы сказали тем, кто себя критикует?

Я бы посоветовала слушать себя и больше никого другого. Потому что только ты знаешь, что для тебя хорошо. Понятно, что не нужно переступать границы других людей и обижать их. Но только сам человек может понять, что он чувствует, когда работает в определенном месте, отдает предпочтение определенным продуктам или как себя чувствует, когда не занимается спортом.

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Актриса дала интервью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Когда актеры на съемочной площадке играют пару, зрители часто "женят" их в реальной жизни. Вам сложно играть любовные сцены?

Нет, не сложно. А если еще и приятный партнер, с ним все гораздо легче. (Смеется.) Я в сценах с поцелуями больше переживаю за молодого человека, чем за себя. Мне за себя спокойно. На первом курса института мы играли в бутылочку на сцене. То есть нас учили целоваться, поэтому я как-то проще отношусь к таким сценам.

Актеры Кирилл Дыцевич и Анна Клинская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что из отношений родителей хочется перенять во взрослую жизнь?

У них очень интересная история. Они вместе с пятого класса. Я родилась, когда маме было 17 лет. И я помню, как в 6-м классе я плакала и говорила: "Мама, я никогда не встречу свою любовь. Ты в этом возрасте уже была с папой". (Улыбнулась.)

Родители очень многому меня учат. Они всегда говорят, что отношения – это работа. Отказаться и бросить можно всегда, а нужно попытаться понять человека и преодолевать какие-то ситуации вместе. Нельзя разбрасываться людьми. И это для меня показатель – что они столько лет вместе.

Когда мама с папой до сих пор воркуют и хихикают над чем-то, я смотрю и недоумеваю: "Как они не надоели друг другу за столько лет?" Сегодня многие семьи и браки разваливаются, а тут такой пример. Поэтому у меня чистое и искреннее ощущение, что семья – это один раз и на всю жизнь. Мне очень хочется в это верить.

Кирилл Дыцевич и Анна Клинская сыграли пару / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Записала Вероника Кирилюк

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