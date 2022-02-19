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Джулия Гарнер: все, что вы должны знать о звезде сериала "Изобретая Анну"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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19 февраля, 08:00
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Ввиду того, какой сумасшедшей популярностью пользуется сериал "Изобретая Анну" и то, как люди ищут информацию об актрисе, мы собрали интересные факты ее биографии
Актриса Джулия Гарнер сейчас в центре внимания
Актриса Джулия Гарнер сейчас в центре внимания / Фото: открытые источники

Напомним, в феврале состоялась премьера байопика "Изобретая Анну" и она уже превзошла по просмотрам "Афериста из Тиндера". В сериале 9 эпизодов, но продолжение также не исключено. Эта история посвящена мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, которая выдавала себя за наследницу немецкого миллионера и светскую львицу. Ей удалось "нагреть" банки, юрфирмы, отели, рестораны и даже друзей на крупную сумму денег. Причем делала она это филигранно. Образ Анны Делви (Сорокиной) воплотила известная актриса Джулия Гарнер.

Джулия Гарнер: интересные факты

Джулии Гарнер – 28 лет. Она родилась 1 февраля 1994 года В Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Израиля.

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Будущая актриса начала брать уроки актерского мастерства в 15 лет, чтобы преодолеть застенчивость.

Джулия Гарнер
Джулия Гарнер / Фото: kino-teatr.ru

Вы могли ее видеть в таких фильмах и сериалах: "Озарк", "Ассистентка", Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать", "Уже не дети", "Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие", "Хорошо быть тихоней", "Грязный Джон",
"Американцы", "Трагедия в Уэйко", "Современная любовь".

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Первым фильмом, где появилась Джулия, был фильм "Марта Марси Мэй Марлен" 2011 года. Тогда актрисе было 17 лет.

Мировую известность девушка получила после роли Рут в сериале "Озарк" от Netflix в 2017 году. После этой роли она стала одной из самых востребованных актрис кино и ТВ, при этом ей пророчат еще более громкую славу.

Джулия Гарнер в сериале "Озарк"
Джулия Гарнер в сериале "Озарк" / Фото: kino-teatr.ru

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Джулия Гарнер обожает актрису Бетт Дэвис, среди ее любимых фильмов – "Вавилон", "Всё о Еве", "Энни Холл", "Малыш Розмари" и "Студенческий принц в Старом Гейдельберге".

Также Джулия Гарнер имеет определенные успехи в сфере моды. Так, в 2015 году она участвовала в показе Balenсiaga, а уже через год подписала контракт с Miu Miu и успела появиться на обложке Vogue Italia.

Один из любимых брендов молодой актрисы – Prada.

Что касается сериала "Изобретая Анну", актрисе пришлось изрядно потрудиться. Актрисе нужно было научиться ее произношению, а также перенять манеру говорить и повадки.

Гарнер в сериале "Изобретая Анну"
Гарнер в сериале "Изобретая Анну" / Фото: открытые источники

Чтобы вжиться в образ, Джулия Гарнер даже встретилась с самой Анной Сорокиной в исправительном учреждении. Об этом актриса рассказала в интервью The Sunday Times.

Я пришла навестить ее в тюрьме, и она спросила: "Ну, как идут съемки?". Я ответила, что все идет хорошо, и она продолжила: "Как ты меня играешь? Что делаешь с моим персонажем?".

На это актриса даже не знала, что ответить, поэтому просто в точности повторила все сказанное Делви в ее же манере. Девушка долго хохотала и похвалила актрису, сказав, что это смешно. Предвкушаем, что вскоре Гарнер получит множество наград за эту роль.

Гарнер в роли Анны Делви
Гарнер в роли Анны Делви / Фото: kino-teatr.ru

Мы уверены, что творческий путь и все главные "оскароносные" роли Джулии Гарнер еще впереди.

Также напомним, "Аферист из Tinder" намерен вести подкаст или шоу об отношениях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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