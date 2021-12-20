Анна Седокова рассказала о неблагополучном детстве после того, как ее назвали "ш**хой -мажоркой"

Анна Седокова ответила на хейт по поводу своей роскошной жизни. / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, которая поделилась планами на будущее со своим любимым, в день своего 39-летия решила запустить платформу для девушек, с целью научить самостоятельно зарабатывать и не зависеть от мужчин.

Впрочем, не все оценили такую идею певицы. Более того, некоторые фолловеры написали в комментариях, что она "ш**ха-мажорка".

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Вероятно, такой комментарий возмутил Седокову, поэтому она решила рассказать искреннюю историю о своем неблагополучном прошлом и пути к такой "лакшери" жизни.

Звезда написала в Instastories, что все, что у нее есть, "она заработала исключительно своими мозгами"

Фото: instagram/annasedokova

Я с 15 лет работаю, покупаю себе машины, квартиры, путешествую, живу в разных странах. Потому что знание и тяжелый труд – это отличное комбо , – заявила артистка.

По словам Седоковой, она с семи лет в музыкальной сфере. Также знаменитость отметила, что ее воспитывала мама-одиночка.

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"Мажорка" с семи лет пела в хоре и училась в музыкальной школе. На занятия добиралась на 46-м автобусе. Мама одиночка с двумя детьми воспитывала нас как могла, – добавила Аня.

Фото: instagram/annasedokova

Кроме того, певица вспомнила, как однажды не поехала на концерт с хором за границу, "потому что мама не смогла заплатить 50 долларов за поездку".

Отметим, что на днях Анна Седокова отметила день рожденья. Она вместе с мужем Янисом Тиммой, который остался без работы, отправились в Монте-Карло. По словам певицы, она выбрали это место для празднования, чтобы получить в этот особый день новые и незабываемые впечатления.

Фото: instagram/annasedokova

Кстати, недавно артистка вспомнила о своих годах в популярном трио "ВИА Гра". Как намекнула звезда, в коллективе было немало "грязи".

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Также раньше Аня вспоминала о прежних отношениях и неудачных браках. Она признавалась, что на самом деле никогда не любила и только с Янисом получила желаемое счастье.