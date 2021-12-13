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Седокова рассказала о будущем с безработным мужем: Мечтаю о еще одном ребенке

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 14:43
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Пока любимый певицы уже долгое время остается без работы, Аня работает в поте лица, обеспечивая семью и воспитывая детей. Впрочем, и этого ей мало
Анна Седокова рассказала о планах на будущее с Янисом Тиммой.
Анна Седокова рассказала о планах на будущее с Янисом Тиммой. / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова активно зарабатывает, выступая на концертах, демонстрируя рекламные проекты в Сети и развивая собственный бренд одежды. Раньше она признавалась, что обеспечивает не только своих детей, но и Яниса Тимма, после того, как он потерял работу в баскетбольной команде.

Недавно 29-летний муж Седоковой осел в казанском клубе "УНИКС" . Казалось бы, эта надежда! Тимма сможет помогать своей любимой в финансовом вопросе. Но нет, контракт баскетболиста с командой действовал всего месяц, а намерения продлевать его Янис не имел. В то же время он пообещал, что найдет постоянную работу.

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Тем временем 38-летняя артистка кроме работы, заботится о младшем сыне Гекторе, старшей дочери Алине и средней дочери Монике, которая живет в США с отцом Максимом Чернявским. Однако Седокова не планирует останавливаться и уже думает над пополнением в семье.

Янис, Анна и ее трое детей – сын Гектор и дочери Алина и Моника.
Янис, Анна и ее трое детей – сын Гектор и дочери Алина и Моника. / Фото: janis.timma

Я мечтаю, чтобы публика уходила из моих концертов максимально счастливой, мечтаю о том, чтобы мой муж играл гениальную игру, хочу, чтобы дети были счастливы, я реализована в работе и еще мечтаю о ребенке, — рассказала звезда в недавнем интервью. пишет "СтарХит".

Кстати, в Сети неоднократно ходили слухи о четвертой беременности Анны. Однако, как мы видим, общих детей у супругов пока нет.

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Более того, многие поклонники считают, что у певицы и ее любимого наступил кризис в отношениях. Также некоторые предполагают, что именно женитьба на Анне плохо повлияла на карьеру баскетболиста и его игру. Но как бы то ни было, парочка до сих пор вместе, они занимаются воспитанием детей Седоковой и активно проводят время вместе.

Отметим, Седокова вышла замуж за Яниса Тимма в сентябре 2020 года. Это уже третий брак певицы и второй для баскетболиста. У мужчины от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Раньше Анна Седокова вспомнила о своих прежних отношениях и трудности, которые ей пришлось пережить в браках.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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