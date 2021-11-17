Анна Седокова запретила 4-летнему сыну слушать русскоязычную музыку, и вот почему

Анне Седокова рассказала, почему ее сын теперь не слушает песни на русском языке / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, которая недавно опубликовала тревожные сообщения, заявила, что поругалась с сыном из-за его музыкальных предпочтений.

Сын сказал сегодня, что меня не любит. Мы поругались из-за музыки. У него жуткий музыкальный вкус. Я всегда фильтровала, что мы слушаем в семье. Джаз и классическое пиано всегда в моих ушах. За ужином или когда мы просто бесимся. Но настал момент, когда он случайно попал в компанию детей-любителей "сук" и "жоп". И понеслось, – написала певица в Instagram.

Анна Седокова объяснила, почему не разрешает сыну слушать русскоязычную музыку / Фото: instagram.com/annasedokova

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Певица активно ведет соцсети и часто делится яркими фото. Оказывается, очень просто делать снимки, которые привлекут внимание.

Седокова не стала называть имен исполнителей из плейлиста четырехлетнего Гектора. Но по словам Анны, каждая песня, которую включает сын, хуже предыдущей. Уши артистки "наливаются кровью"

И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины. Ты мне соси и молчи. Он, конечно, не понимает, думает, что это про молоко. И я не снимаю сейчас с себя ответственности, прошу заметить! – отметила Анна Седокова.

Теперь Анна приняла решение больше не включать сыну русскоязычную музыку, исключение она готова сделать только для детских песен. Седокова отметила, что не винит исполнителей таких треков. Теперь певица собирается исправлять ситуацию.

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