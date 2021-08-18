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Седокова в обтягивающем спортивном костюме запрыгнула на руки к Яниму Тимме (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 августа, 11:16
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Украинская артистка, которая проживает и работает в России, привлекла внимание поклонников новым роликом, в котором показала своего возлюбленного
Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма / Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, которая ранее ответила на обвинения Ирины Меладзе, трогательно призналась в чувствах к своему супругу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме. На видео, которое артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, Янис Тимма держит ее на руках, а затем пара нежно целуется.

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К ролику певица оставила душевную подпись.

Ты никогда не предугадаешь дороги, которые приготовила тебе судьба. Но ты можешь выбрать с кем по ним идти, – написала Анна Седокова.

Не все поклонники оценили романтичное видео пары. Некоторые подписчики звезды осудили ее за такое количество якобы "показухи".

  • "Мне кажется им нужно сняться в эротическом фильме, это именно для тех кто любит все выставлять напоказ. Не осуждаю. Просто совет"
  • "Через чур много показухи. Уже сомневаюсь в искренности обоих. Маме девочек всегда надо думать, какой пример показывает"
  • "И не стыдно что это дочери взрослые смотрят"
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Анна Седокова и Янис Тимма перестали скрывать отношения в 2019 году. Тогда стало известно, что у баскетболиста есть сын от первого брака.

Певица тайно вышла замуж за Яниса в сентябре 2020 года. Для Анны это уже третий брак.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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