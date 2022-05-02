Анна Тринчер спела о разлуке с любимым во время войны и расплакалась: трогательный клип

Анна Тринчер посвятила муд-видео героическим украинкам / Фото: Getty Images, пресс-служба

Анна Тринчер, которая недавно пережила сложный период с женихом , представила клип на песню "Не залишай". Артистка пыталась передать в своем релизе крик души сильной украинской героини, которая каждый день молится за своего любимого-защитника.

Тринчер говорит, что сейчас каждая украинка, ожидающая своего любимого с войны, предстает хрупкой снаружи, но сильной и отважной внутри.

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Миллионы украинок сейчас ждут своих мужчин с фронта, ежедневно находятся в тревоге, стрессе и не понимают, наступит ли новый день для их любимых. Ожидание превратилось в момент вечной ходьбы в необъятный пункт назначения. Сегодняшние события кажутся сюжетом какого-нибудь драматического фильма, но, к сожалению, это реальность, героями которой стали украинцы, – делится Аня.

Своей песней Тринчер хочет поддержать каждую женщину, которую кровопролитная война разлучила с любимым. Кстати, недавно певица посещала приюты на западной Украине, где выступала перед детьми и женщинами, вынужденными покинуть свои родные дома. Артистка уже спела для беженок в Ивано-Франковске, Львове и Тернополе.

Украинки невероятны. Самые сильные, отважные женщины с большим сердцем. Посещая каждый приют, я испытывала невыносимую боль, но вместе с этим и невероятную силу не только женщин, но и совсем маленьких детей. Я хочу, чтобы после глубоких страданий мы все по-новому вдохнули жизнь, и каждый герой вернулся к своей женщине-героине, – рассказала Тринчер.

Сегодня также Эд Ширан и группа "Антитіла" представили песню . Музыканты выпустили римейк трека британского артиста 2Step.