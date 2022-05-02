Анна Трінчер заспівала про розлуку з коханим під час війни і розплакалась: зворушливий кліп

Анна Трінчер присвятила муд-відео героїчним українкам / Фото: Getty Images, пресслужба

Анна Трінчер, яка нещодавно пережила складний період з нареченим, презентувала кліп на пісню "Не залишай". Артистка намагалась передати у своєму релізі крик душі незламної української героїні, яка щодня молиться за свого коханого-захисника.

Трінчер каже, що зараз кожна українка, яка чекає на свого коханого з війни, постає тендітною зовні, але сильної та відважною всередині.

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Мільйони українок зараз чекають на своїх чоловіків з фронту, щодня знаходяться в тривозі, стресі та не розуміють, чи настане новий день для їх коханих. Очікування перетворилося на момент вічної ходьби до неосяжного пункту призначення. Сьогоднішні події здаються сюжетом якогось драматичного фільму, але, на жаль, це реальність, героями якої стали українці, – ділиться Аня.

Своєю піснею Трінчер хоче підтримати кожну жінку, яку кровопролитна війна розлучила з коханим. До речі, нещодавно співачка відвідувала прихистки на західній Україні, де виступала перед дітьми та жінками, які були вимушені покинути свої рідні домівки. Артистка вже заспівала для біженок в Івано-Франківську, Львові і Тернополі.

Українки неймовірні. Найсильніші, найвідважніші жінки з великим серцем. Відвідуючи кожен прихисток, я відчувала нестерпну біль, але разом з цим і неймовірну силу не тільки жінок, але й зовсім маленьких дітей. Я хочу, щоб після глибоких страждань ми всі по-новому вдихнули життя, і кожен герой повернувся до своєї жінки-героїні, – розповіла Трінчер.

Сьогодні також Ед Ширан та гурт "Антитіла" презентували пісню. Музиканти випустили римейк треку британського артиста 2Step.