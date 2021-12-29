Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания

Развод пары проводился при посредничестве частного судьи / Фото: Getty Images

Развод происходил при посредничестве частного судьи, который подписал окончательные документы в начале этого месяца. Однако, как сообщает издание AD, система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было представлено действующим судьей.

Во многом отсрочка развода произошла из-за сложного соглашения между супругами касательно имущества. Хотя окончательное решение судей публично не оглашается, известно, что, скорее всего, пара разделит свои предполагаемые 400 миллионов долларов пополам.

Голливудский актер 25 лет прожил в браке со своей женой / Фото: Getty Images

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Разлад в браке произошел более десяти лет назад, когда в СМИ просочилась новость о том, что у американского актера родился ребенок от домработницы. Мальчика назвали Джозеф, сейчас ему уже 24 года, и он точная копия своего отца в молодости.

После этого Арнольд и Мария начали жить отдельно, со временем у них появились новые отношения, но пара все равно продолжила общаться. Они часто проводят семейные встречи со своими четырьмя детьми и появляются вместе на публике.

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам звездного отца, однако решил не использовать его знаменитую фамилию, и вот почему.