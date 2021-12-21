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Внебрачный сын Шварценеггера отказался носить фамилию отца – в чем причина

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 12:57
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24-летний Джозеф Баена пошел по стопам звездного отца, однако он решил не использовать его знаменитую фамилию и вот почему
Джозеф Баэна объяснил, почему не носит фамилию звездного отца.
Джозеф Баэна объяснил, почему не носит фамилию звездного отца. / Фото: Getty Images, instagram.com/projoe2

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, который во второй раз станет дедушкой, активно строит актерскую карьеру в США, так же он занимается бодибилдерством. Но парень решил выступать с фамилией своей мамы. Как объяснил Джозеф, он сейчас сосредоточен на личной жизни.

В этом вопросе существуют несколько разных факторов. Но в данный момент это не является моим главным приоритетом, поэтому я сосредоточен на построении себя и своей карьеры в кино, – отметил Джозеф.

Джозефу Баэна сейчас 24 года.
Джозефу Баэна сейчас 24 года. / Фото: instagram.com/projoe2

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Баена объяснил, что не хочет быть дополнением к знаменитому отцу Арнольду Шварценеггеру, и потому просто не использует его фамилию.

Но как бы там ни было Арнольд по-прежнему имеет большое влияние на жизнь и работу сына. Сам парень отмечает, что уважает своего звездного отца, об этом сообщает EOnline.

Я очень уважаю его. В каком-то смысле он повлиял на многое: на мое решение пойти на актерское, фитнес, на мое телосложение и на многое другое, чем я занимаюсь, – добавил Баена.

Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна.
Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна. / Фото: instagram.com/projoe2

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Что известно о Джозефе Байене

Это внебрачный сын Арнольда от горничной Милдред Патрисии Баена. Известно, что в 2011 году Шварценеггер покинул пост губернатора, и именно тогда развелся с законной женой Марией Шрайвер, на которой он был женат 25 лет. После этого актер сразу признался в том, что у него есть еще один сын.

Знаменитость активно участвует в жизни сына и помогает ему в профессии.

Также у Шварценеггера есть 31-летняя дочь Кэтрин, которая замужем за американским актером Крисом Праттом. У пары уже есть дочь Лейла, которая родилась в августе 2020 года и стала первой внучкой Арнольда. Кроме того, звезда является отцом еще троих детей – дочь Кристины, а также сыновей Патрика и Кристофера.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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