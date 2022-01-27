Artik выпустил клип с новой Asti: фанаты в восторге от "Гармонии"

После ухода из коллектива Анны Дзюбы ее место заняла новая солистка – Севиль Велиева. Сегодня обновленный дуэт Artik&Asti представил клип с песней "Гармония".

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Буквально за три часа после премьеры клип набрал больше 45 тысяч просмотров и почти 800 комментариев. Режиссером клипа стал Юрий Катинский, который сотрудничает с продакшеном Алана Бадоева.

Долгое время фанаты дуэта опасались, что новая солистка не сможет затмить вокал Анны Дзюбы. Однако, как оказалось, Артик не ошибся с выбором напарницы и поклонники остались очень довольны звучанием Севиль.

"Ещё ни одна группа, как мне кажется, так достойно не обновлялась. Всё на высшем уровне, и солистка, и песня, и клип"

"Севиль крутая!!! Артём не ошибся!"

"Не заменимых людей нет.. Хорошая девочка. Артик огонь продюсер"

"Огонь!!!!!!!! Севель просто нереальная красотка и супер фотогеничная!"

"Боже какие вы крутые! Группа вышла на новый уровень, Севиль шикарна"

Скриншот – YouTube

Услышать трек слушатели могли до выхода клипа, так как официальная премьера "Гармонии" состоялась 21 января. Вероятно для того, чтобы фанаты могли подпевать под видео:)

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Напомним, что экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба тоже не теряла времени после ухода из коллектива и начала строить сольную карьеру. Певица Анна Asti презентовала свою песню – "Феникс", которую поклонники тоже оценили по достоинству.