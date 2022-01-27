Artik випустив кліп із новою Asti: фанати у захваті від "Гармонії"

Після виходу з колективу Ганни Дзюби її місце посіла нова солістка – Севіль Велієва . Сьогодні оновлений дует Artik&Asti представив кліп із піснею "Гармонія".

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Буквально за три години після прем'єри кліп набрав понад 45 тисяч переглядів та майже 800 коментарів. Режисером кліпу став Юрій Катинський, який співпрацює із продакшеном Алана Бадоєва.

Довгий час фанати дуету побоювалися, що нова солістка не зможе затьмарити вокал Ганни Дзюби. Проте, як виявилося, Артік не помилився з вибором напарниці, і шанувальники залишилися дуже задоволені звучанням Севіль.

"Ще жоден гурт, як мені здається, так гідно не оновлювався. Все на найвищому рівні, і солістка, і пісня, і кліп"

"Севіль крута!!! Артем не помилився!"

"Не замінних людей немає. Хороша дівчинка. Артік вогонь продюсер"

"Вогонь!!!!!!!! Севель просто нереальна красуня і супер фотогенічна!"

"Боже які ви круті! Група вийшла на новий рівень, Севіль шикарна"

Скріншот – YouTube

Почути трек слухачі могли до виходу кліпу, оскільки офіційна прем'єра Гармонії відбулася 21 січня. Ймовірно, щоб фанати могли підспівувати під відео:)

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Нагадаємо, що екс-солістка Artik&Asti Ганна Дзюба теж не втрачала часу після виходу з колективу та почала будувати сольну кар'єру. Співачка Анна Asti презентувала свою пісню – "Фенікс", яку шанувальники теж гідно оцінили .