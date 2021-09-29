Артур Пирожков едет в Украину. Российский певец планирует собрать Дворец спорта

Александр Ревва выступит в Киеве / Фото: Instagram

До этого российский шоумен не раз выступал в Украине, но на частных мероприятиях или в клубах. Во "Дворце спорта" Артур Пирожков впервые выступит с сольным концертом, который состоится 31 марта 2022 года. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

Цена на концерт российского певца варьируется в зависимости от расположения места – от 500 гривен до 10 000 гривен.

Скриншот: concert.ua

Скриншот: concert.ua

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Певец не выступал в оккупированном Крыму, и ни разу публично не высказывался относительно войны на Донбассе.

Реакция Сети на концерт Артура Пирожкова в Украине

Многие не в восторге, что исполнитель хитов "Алкоголичка" и "Чика" собирается выступить в Киеве.

"Привезите уже западных исполнителей. Я понимаю, что деньги не пахнут. Но на западных исполнителей спрос был бы не меньше точно"

"Чем глупее песни, тем быстрее они становятся хитами!"

"Та за что"

Скриншот: Facebook/concert.ua

Скриншот: Facebook/concert.ua

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Напомним, недавно в Киеве выступила Любовь Успенская. Игорь Кондратюк возмутился, что российские артисты приезжают в Украину. Телеведущий написал петицию к президенту Украины с требованием запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.

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