Артур Пирожков едет в Украину. Российский певец планирует собрать Дворец спорта

Александр Ревва выступит в Киеве / Фото: Instagram
До этого российский шоумен не раз выступал в Украине, но на частных мероприятиях или в клубах. Во "Дворце спорта" Артур Пирожков впервые выступит с сольным концертом, который состоится 31 марта 2022 года. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.
Цена на концерт российского певца варьируется в зависимости от расположения места – от 500 гривен до 10 000 гривен.
Певец не выступал в оккупированном Крыму, и ни разу публично не высказывался относительно войны на Донбассе.
Реакция Сети на концерт Артура Пирожкова в Украине
Многие не в восторге, что исполнитель хитов "Алкоголичка" и "Чика" собирается выступить в Киеве.
- "Привезите уже западных исполнителей. Я понимаю, что деньги не пахнут. Но на западных исполнителей спрос был бы не меньше точно"
- "Чем глупее песни, тем быстрее они становятся хитами!"
- "Та за что"
Напомним, недавно в Киеве выступила Любовь Успенская. Игорь Кондратюк возмутился, что российские артисты приезжают в Украину. Телеведущий написал петицию к президенту Украины с требованием запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.
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