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Кондратюк написал петицию к Зеленскому и требует запретить концерты российских звезд в Украине

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
22 сентября, 11:15
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Известный украинский телеведущий неоднократно возмущался тем, что украинские артисты выступают в России. Но больше негодования вызывал тот факт, что российские звезды приезжают сюда с концертами
Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию к президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей
Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию к президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Игорь Кондратюк, который недавно возмутился выступлением Успенской в Киеве, попробовал решить этот вопрос с помощью петиции к Президенту Украины. Телеведущий просит запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.

О создании петиции, которую уже подписало почти полторы тысячи человек, Кондратюк сообщил в Facebook.

Эта война унесла жизни 14 000 граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации, или вынужденным стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на 8-м году войны в Украине НЕ запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а, приезжая сюда — перед их жертвами, – написал Игорь Кондратюк.

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Телеведущий отметил, что подавляющее большинство российских артистов либо посещают оккупированный Крым, либо открыто поддерживают агрессию Кремля, либо просто молчат, что, по его мнению, тоже является поддерживанием войны России с Украиной.

Кондратюк вспомнил слова Владимира Зеленского до того, как он стал президентом, о "бизнесе на крови" в контексте войны.

Я требую прекратить этот бизнес. В мире около 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи "русского мира", – добавил телеведущий.

В комментариях Игорь Кондратюк ответил на вопрос о некоторых спорных российских артистах, которые не поддерживают политику президента РФ.

  • "А как же Макаревич, БГ, Шевчук, Noise MC, Вася Обломов...?" – спросили у телеведущего.
  • "Вася Обломов? Это то неадекват, который недавно спросил "а пачему нет самальота с Масквы на Киев"? Здесь своих дураков много, зачем еще русский? А подскажите слова БГ, где он публично осуждает оккупацию Крыма? По Макара, Ахеджакову, Шендеровича и еще пару людей – им, по-моему, – можно делать исключения. Прочитайте петицию, я там написал"
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Кондратюк написал, что Макаревич, Ахеджакова и Шендерович могут выступать в Украине
Кондратюк написал, что Макаревич, Ахеджакова и Шендерович могут выступать в Украине / Фото: facebook.com/kondratjukigor

На данный момент под петицией на сайте Президента Украины из необходимых 25000 голосов собрано 1531.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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