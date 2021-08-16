Лобода улетела из Украины, пообещав поклонникам следующий концерт уже на стадионе

14 августа Светлана Лобода выступила в Одессе. Певица собрала аншлаг в клубе IBIZA, где рассказывала о своих украинских корнях

Лобода улетела из Украины на чартерном самолете / Фото: instagram.com/bicholla

Уже несколько лет LOBODA живет и выступает в России. В этом году она вернулась в Украину с концертом – в Одессе ее приняли с распростертыми руками.

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В Instagram-профиле Бичолла Тетрадзе опубликовал несколько фото со звездой, сообщив, что Света улетела в Турцию.

Дизайнер отметил, что концерт в Одессе был невероятным, а Лобода пообещала в следующий раз выступить на стадионе в Киеве.

Это один из самых теплых дней в этом году... навсегда в памяти... вибрации, восхищение, восторг и любовь! Одесса!!!! Светик улетела, но обещала обязательно вернуться... уже очень скоро, с большим концертом на стадионе в Киеве, – написал Тетрадзе.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Получится ли у Лободы выступить в Киеве на такой большой площадке – покажет время. Мы же напоминаем, что сегодня в Одессе состоится концерт Ани Лорак, которая тоже прилетела в Украину из России подзаработать.

В отличие от LOBODA, Ани подготовила для своих поклонников сразу два шоу, которые пройдут в клубе ITAKA 16 и 17 августа.

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Кстати, на этой площадке в июне Тину Кароль практически залило дождем, из-за чего она ушла со сцены и отказалась петь.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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