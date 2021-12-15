Бен Аффлек признался, почему расстался с Джей Ло в 2004 году

Бен Аффлек назвал причину расставания с Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

До сих пор пара в своих интервью не обсуждала расставание. Существовала версия, что Бену Аффлеку не нравилось излишнее внимание прессы и папарацци к их паре. А недавно бывший помощник Джей Ло, который сообщил всем об отмене свадьбы в 2004 году, причиной разрыва назвал алкогольную зависимость Бена.

Сам актер считает, что напряжение, вызванное негативным вниманием со стороны СМИ, повлияло на его решение расстаться с Дженнифер Лопес. Как пишет Entertainment Tonight, об этом Бен рассказал в новом интервью.

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Я бы сказал, что это было около 50 процентов того, что разрушило наши отношения. Мысль, что люди ненавидят вас и ненавидят вас вместе отравляет и никто не хотел бы быть частью этого, – сказал актер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже / Фото: Getty Images

Бен признался, что переживал после разрыва с Джей Ло.

Я был чертовски ранен и зол, и чувствовал себя дураком, – поделился Аффлек.

В новом интервью Аффлек рассказал, что не сразу решился возобновить отношения с Дженнифер Лопес – просто потому, что он заботился о своих троих детях.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Моя ответственность перед детьми — это высочайшая ответственность. Я не хочу сделать им больно или как-то плохо повлиять на них, – признался актер.

Ранее Бен Аффлек заявлял, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Рождество голливудские актеры планируют отметить дружной семьей.