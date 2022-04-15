Беременная Рианна и A$AP Rocky расстались – западные СМИ

Рианна и A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Не успели фанаты Рианны нарадоваться ее женскому счастью и новостям о первенце певицы, как их ожидало ужасное разочарование. Западные СМИ сообщают, что любовный союз Рианны и A$AP Rocky распался.

По информации инсайдеров, причиной разрыва стала измена музыканта с подругой исполнительницы Аминой Муадди. Как известно, Аманда также является дизайнером обуви Рианны.

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Однако, пока поклонники забили тревогу, сама певица и отец ее ребенка ника не комментировали свое расставание.

Некоторые из знакомых пары и вовсе предполагают, что таким образом певица и рэпер решили пропиариться. Тем более, что на странице Муадди в Instagram последний пост, выпущенный за сутки до новости, посвящен Рианне.

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Напомним, что Рианна и A$AP Rocky подтвердили роман в мае 2021 года, хотя артисты были уже давно знакомы. Еще в 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

Ранее стало известно, что победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин разводиться с женой после четырех месяцев брака.

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