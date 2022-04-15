Вагітна Ріанна та A$AP Rocky розлучилися – західні ЗМІ

Ріанна і A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri
Не встигли фанати Ріанни натішитися її жіночому щастю і новинам про первістка співачки, як на них очікувало жахливе розчарування. Західні ЗМІ повідомляють, що любовний союз Ріанни та A$AP Rocky розпався.
За інформацією інсайдерів, причиною розриву стала зрада музиканта із подругою виконавиці Аміною Муадді. Як відомо, Аманда також є дизайнером взуття Ріанни.
Проте, поки шанувальники забили на сполох, сама співачка та батько її дитини нікому не коментували своє розлучення.
Деякі зі знайомих пари взагалі припускають, що таким чином співачка і репер вирішили пропіаритися. Тим більше, що на сторінці Муадді в Instagram останній пост, випущений за добу до новини, присвячений Ріанні.
Нагадаємо, що Ріанна та A$AP Rocky підтвердили роман у травні 2021 року, хоча артисти були вже давно знайомі. Ще у 2013 році репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.
Раніше стало відомо, що переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розлучається з дружиною після чотирьох місяців шлюбу.
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