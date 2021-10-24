Битва образов: оцениваем платья Поляковой и Каменских в первом эфире Маски (голосование)

Оля Полякова / Настя Каменских / Фото: Коллаж: Сегодня

Для первого эфира шоу "Маска" Оля Полякова выбрала экстравагантное золотистое боди с вырезом и ассиметричное платье с одним рукавом. К слову, в жакете из такой же ткани певица ранее появилась в своем клипе на песню "Взрослая девочка".

Дополнили этот смелый образ звездного детектива объемные золотые браслеты и серьги, яркий макияж и "воздушная" прическа с локонами.

Реклама

Наряд Оли Поляковой в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Настя Каменских, она же NK, тоже надела платье с вырезом. На ней был голубой наряд с одним рукавом и вырезом на бедре. Настя сделала "мокрую" укладку и дополнила образ длинными серьгами.

Реклама

Образ NK в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Предлагаем выбрать, чей образ вам понравился больше всего.

Реклама

Мне больше понравилось платье: Оли Поляковой Насти Каменских Оба образа не очень

В первом выпуске нового сезона шоу "Маска" звездные детективы и зрители определили двух претендентов на вылет. Ими оказались Баян и Кажан. Последний в итоге остался на проекте, а вот Баяну пришлось себя рассекретить.

Какая звезда пряталась за маской Баяна, мы рассказывали здесь.

Еще новости по теме: