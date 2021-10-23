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На шоу Маска рассекретили первую звезду: кто прятался в маске Баяна (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
23 октября, 23:24
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Сегодня на телеканале "Украина" состоялась премьера долгожданного второго сезона гипершоу "Маска". В финале первого выпуска оказались Баян и Кажан
Кто скрывался за маской Баяна
Кто скрывался за маской Баяна / Фото: телеканал "Украина"

Всего во втором сезоне шоу "Маска" 14 персонажей, которых должны рассекретить звездные детективы NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Первый выпуск познакомил зрителей с семью невероятными масками: Роботом, Котиком, Феей, Баяном, Жирафой, Кажаном и Поросям.

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В финальном голосовании оказались Баян и Кажан, и кому из них нужно было снять маску, решали зрители. Кажан прошел далее в шоу, а Баяну пришлось себя рассекретить.

Какой же шок испытали зрители и звездные детективы, когда оказалось, что в костюме Баяна пряталась мама Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь!

Смотрите, как это было:

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Отметим, что Оля Полякова еще в начале выпуска первой предположила, что Баян – это мама Сердючки. Такую мысль озвучил и DZIDZIO.

Я, как самая старшая, решила залезть в эту маску, чтобы узнать – как там. И теперь могу сказать всем – это невероятно сложно, особенно, если еще и слушать эти комментарии: "бездарная", "никакая". Но хочу сказать отдельное спасибо за комментарии о ногах, ноги у меня действительно накачанные – 30 лет бегала за своей дочкой, поэтому смогла их накачать, – прокомментировала мама Сердючки на сцене шоу "Маска".

Мама Верки Сердючки пряталась за маской Баяна
Мама Верки Сердючки пряталась за маской Баяна / Фото: телеканал "Украина"

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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