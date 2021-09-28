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Оля Полякова удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 08:47
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Звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова показала фото со съемок второго сезона гипершоу
Оля Полякова в образе брюнетки на съемках шоу "Маска"
Оля Полякова в образе брюнетки на съемках шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Первый эпизод самого загадочного проекта страны мы уже увидим 23 октября, а пока Оля Полякова интригует поклонников, показывая свои образы для шоу "Маска".

Например, в одном из выпусков мы увидим певицу эффектной брюнеткой. Оля Полякова уже успела поинтересоваться, нравится ли поклонникам ее новый имидж.

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Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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В комментариях мнение подписчиков разделилось. Некоторые фолловеры в восторге от смены имиджа, другие же поклонники хотят видеть Олю Поляковой блондинкой.

  • "Очень идет"
  • "Мне нравится блондинка"
  • "Оля, вам идет любой образ, но блондинкой все же лучше"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, вместе с Олей Поляковой разгадывать знаменитостей под масками будут Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO, Андрей Данилко.

Продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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