Оля Полякова удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Первый эпизод самого загадочного проекта страны мы уже увидим 23 октября, а пока Оля Полякова интригует поклонников, показывая свои образы для шоу "Маска".
Например, в одном из выпусков мы увидим певицу эффектной брюнеткой. Оля Полякова уже успела поинтересоваться, нравится ли поклонникам ее новый имидж.
В комментариях мнение подписчиков разделилось. Некоторые фолловеры в восторге от смены имиджа, другие же поклонники хотят видеть Олю Поляковой блондинкой.
- "Очень идет"
- "Мне нравится блондинка"
- "Оля, вам идет любой образ, но блондинкой все же лучше"
Напомним, вместе с Олей Поляковой разгадывать знаменитостей под масками будут Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO, Андрей Данилко.
Продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!
Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":
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