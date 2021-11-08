Битва выиграна? Чем закончился скандал с Владимиром Талашко

Владимир Талашко ушел из вуза после скандала с домогательствами / Фото: YouTube

Сегодня стало известно, что после огласки историй от нескольких студенток столичного вуза, Талашко написал заявление по собственному желанию и больше не будет преподавать в университете.

Об этом рассказала актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook. Напомним, что Владимир Талашко несколько лет являлся преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.

Реклама

Студентки университета рассказывали, как под разными предлогами Талашко приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка, – написала в посте Виктория Муштей.

Реклама

Она также подчеркнула, что на получила ответ на свое обращение в университет, где преподавал Талашко.