Битва виграна? Чим закінчився скандал із Володимиром Талашко

Володимир Талашко пішов із вузу після скандалу з домаганнями / Фото: YouTube

Сьогодні стало відомо, що після розголосу історій від кількох студенток столичного вишу, Талашко написав заяву за власним бажанням і більше не викладатиме в університеті.

Про це розповіла акторка Вікторія Муштей на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, що Володимир Талашко кілька років був викладачем та художнім керівником факультету дикторів та тележурналістів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого.

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Студентки університету розповідали, як з різних приводів Талашко запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив до спальні і намагався схилити до інтиму. .

Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка, – написала в пості Вікторія Муштей.

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Вона також підкреслила, що не отримала відповіді на своє звернення до університету, де викладав Талашко.

У листі я вказала, що в мене є контакти дівчат, до яких домагався Талашко, я готова їх надати та співпрацювати з групою розслідування... зі мною не зв'язалися досі... Це банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання , – написала акторка.

Детальніше про скандал із Володимиром Талашко дивіться в сюжеті:

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