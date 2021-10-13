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Актриса Полина Василина призналась, что знала о домогательствах Талашко, но молчала

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 11:31
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Известная украинская актриса прокомментировала секс-скандал вокруг звезды фильма "В бой идут одни "старики"
Украинская актриса прокомментировала секс-скандал вокруг Владимира Талашко
Украинская актриса прокомментировала секс-скандал вокруг Владимира Талашко / Фото: Instagram

Украинская актриса призналась, что слышало о домогательствах Владимира Талашко к студенткам еще до того как разразился скандал. Полина Василина отметила, это было известно всем в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.

Полине Василине стыдно, что она об этом молчала.

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Мне в какой-то момент стало не по себе от того, что я как будто почувствовала себя соучастницей, потому что я, как и многие студенты, знала об этом. Но меня это не касалось, слава богу, – сказала Полина Василина в интервью ЖВЛ.

Актриса Полина Василина
Актриса Полина Василина / Фото: Facebook-страница Полины Василины

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

В начале августа легендарного советского и украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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