Ближе к королеве: принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в Виндзор

Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут к королеве / Фото: Getty Images, Wikipedia
Сперва Елизавета II лишила принца Гарри важной для него должности и доверила ее Кейт Миддлтон, а теперь королева будет делить с Кейт и Уильямом Виндзор. По крайней мере так считают инсайдеры The Daily Mail.
Кейт и Уильям готовы переезжать. Они присматриваются к вариантам проживания в районе, подходящем для их троих детей и, вероятно, могут остановиться в Форт Бельведере, расположившемся в южной части Большого Виндзорского парка.
Сейчас герцоги Кембриджские живут в Кенсингтонском дворце и загородном доме в Норфолке.
Виндзор — идеальный для них вариант. Поэтому они ищут жилье именно в этом районе, — сообщил источник издания.
Переезд пары в Виндзор приблизит их к Елизавете II, а та сможет чаще видеться со своими правнуками – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
В мае принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет и в Сети появился ее новый портрет.
Дочь Кейт и Уильяма часто сравнивают с королевой Елизаветой II – поклонники королевской семьи считают, что Шарлотта очень похожа на свою прабабушку.
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