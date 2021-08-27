Любимая еда Елизаветы II, Кейт Миддлтон, принца Чарльза: что любят есть члены королевской семьи

Члены британской королевской семьи – тоже люди и любят вкусно поесть, и даже продегустировать алкогольные напитки. Недавно мы писали о том, какие алкогольные напитки предпочитает Елизавета II, а сегодня предлагаем узнать, чем любят полакомиться члены британской королевской семьи.
Елизавета II
И пусть она королева Великобритании, но, как оказалось, Ее Величество очень любит традиционную американскую пищу – гамбургеры! Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказала, что королева предпочитает гамбургеры без булочек и с клюквенным соусом вместо кетчупа, пишет People.
Принц Чарльз
По словам МакГрейди, сын Елизаветы II обожает сливы. Он любит есть их на завтрак вместе со свежим соком.
Кейт Миддлтон
Говорят, что супруга принца Уильяма, внука Елизаваеты II, Кейт Миддлтон обожает карри и часто готовит блюдо для детей. Да-да, сама, без помощников, как думали многие.
Принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта
А вот, чем любят полакомиться дети Кейт и Уильма: принц Джордж любит пасту карбонару, принцесса Шарлотта без ума от оливок, а принц Луи большой фанат свеклы! Кейт Миддлтон также признавалась, что все ее детки очень любят пасту с сыром.
Меган Маркл
Супруга принца Гарри обожает салаты, смузи из зеленых овощей, свежевыжатые соки, жареные рыбные тако и ягоды асаи.
Еще несколько новостей о королевской семье:
- Меган Маркл и принц Гарри собираются раскрыть тайну, которая испортит репутацию королевской семьи.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям передали миллион долларов в фонд принца Гарри.
Впечатляющие факты из биографии Елизаветы II – смотрите видеосюжет: