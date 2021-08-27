Любимая еда Елизаветы II, Кейт Миддлтон, принца Чарльза: что любят есть члены королевской семьи

Многие думают, что представители британского королевского семейства любят лишь изысканные блюда и никогда не позволяют себе съесть, к примеру, пиццу или бургеры

Что едят Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и другие члены королевской семьи / Фото: Getty Images

Члены британской королевской семьи – тоже люди и любят вкусно поесть, и даже продегустировать алкогольные напитки. Недавно мы писали о том, какие алкогольные напитки предпочитает Елизавета II, а сегодня предлагаем узнать, чем любят полакомиться члены британской королевской семьи.

Елизавета II

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И пусть она королева Великобритании, но, как оказалось, Ее Величество очень любит традиционную американскую пищу – гамбургеры! Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказала, что королева предпочитает гамбургеры без булочек и с клюквенным соусом вместо кетчупа, пишет People.

Елизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз

По словам МакГрейди, сын Елизаветы II обожает сливы. Он любит есть их на завтрак вместе со свежим соком.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон

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Говорят, что супруга принца Уильяма, внука Елизаваеты II, Кейт Миддлтон обожает карри и часто готовит блюдо для детей. Да-да, сама, без помощников, как думали многие.

Кейт Миддлтон на игре в Уимблдоне / Фото: Getty Images

Принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта

А вот, чем любят полакомиться дети Кейт и Уильма: принц Джордж любит пасту карбонару, принцесса Шарлотта без ума от оливок, а принц Луи большой фанат свеклы! Кейт Миддлтон также признавалась, что все ее детки очень любят пасту с сыром.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

Меган Маркл

Супруга принца Гарри обожает салаты, смузи из зеленых овощей, свежевыжатые соки, жареные рыбные тако и ягоды асаи.

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Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube

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