Дочь Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото с мамой

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк сегодня исполняется 51 год

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения / Фото: Instagram

Актриса отметит свой день рождения в кругу семьи. Уже несколько лет Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Ее семья предпочитает комментировать слухи о состоянии здоровья.

Лишь дочь актрисы Анна активно ведет соцсети и иногда отвечает на вопросы о маме. Однако совместные фото с мамой она не публикует, но в день рождения актрисы сделала исключение.

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Сегодня день рождения у самого важного и дорогого человека в моей жизни. Если бы не ты мамочка, меня бы не было в этом мире, ты отдала нам всю себя, мы бесконечно любим тебя и бесконечно благодарны. Я очень очень сильно люблю тебя и желаю тебе самого крепкого здоровья, пусть все плохое уйдет. Твой анчоус

Анастасия Заворотнюк с дочкой / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали актрисе здоровья.

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

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После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. По последним данным, актриса большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении. У нее частично парализована правая часть тела.

Ранее в Сеть попало первое фото Анастасии Заворотнюк после новости о болезни. Дочь актрисы не стала опровергать, что на снимке мама.

/ Фото: kp.ru

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Ранее дочь Анастасии Заворотнюк заявляла у себя в Instagram, что разницы между украинцам и россиянами нет.