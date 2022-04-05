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Бывший муж Анастасии Заворотнюк назвал причину и виновника ее болезни

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 16:42
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Первый муж российской актрисы Олаф Шварцкопф назвал возможные причины онкологического заболевания Анастасии Заворотнюк и обвинил в этом Дмитрия Стрюкова
Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк
Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, скриншот

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, которая отстранила актрису от внешнего мира. О состоянии звезды "Моей прекрасной няни" периодически рассказывает ее дочь Анна. Недавно девушка опубликовала редкое фото с мамой в честь ее 51-летия.

Многих поклонников актрисы интересует, что же стало причиной такого стремительного угасания Анастасии. Своей версией поделился ее первый супругу Олаф Шварцкопф.

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По его словам, серьезно повлиять на здоровье актрисы мог выкидыш, после которого супруги и развелись.

Мы поехали в Астрахань. Но перед поездкой она попросила завести ее куда-то. Ее не было полчаса. Я понимаю, ей там что-то дали или сделали, а потом случился выкидыш, – поделился Шварцкопф.

В последующем у звезды кино были проблемы со здоровьем, а рождения троих детей стало серьезным испытанием, ведь в первый раз, рожая дочь Анну, актриса едва не умерла.

Также первый муж актрисы уверяет, что спровоцировать болезнь Анастасии могли регулярные побои ее второго мужа Дмитрия Стрюкова. Сама Заворотнюк после развода с московским бизнесменом призналась, что он периодически поднимал на нее руку.

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Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков
Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков / Фото: открытые источники

Ранее дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала, что сейчас с актрисой.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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