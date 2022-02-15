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Блогер Даня Милохин пострадал в ДТП: появились кадры с места происшествия

Ирина Майстренко
15 февраля, 20:00
Известный российский блогер Даня Милохин поделился с поклонниками фото, где видно, какие увечья он получил. Больше по теме читайте в нашем материале.

Даня Милохин попал под колеса велосипеда / Фото: скриншот, instagram.com/danya_milokhin

На своей странице в инстаграме тиктокер Даня Милохин показал свое разбитое лицо. Конечно же, кадры заставили поклонников беспокоиться, тем более что блогер причину своих травм не сообщил.

Даня Милохин получил травмы / скриншот из инстаграма

Спустя несколько минут телеграм-канал Mash сообщил, что Даня Милохин получил увечья в центре Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия. Как оказалось, его сбил велосипедист. На парня, вышедшего из своего "майбаха" наехал велосипедист и сбил его с ног. Даня оказался лицом на асфальте.

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Даня Милохин получил травмы / скриншот ТГ "Крысиное королевство"

В Mash сообщили, что инцидент разрешился мирно, скорую помощь не вызывали.

На блогера наехал велосипедист

Парень продолжает записывать ролики, теперь уже о пережитом наезде.

Напомним, вчера стало известно, что сын Егора Крутоголова попал в ДТП.

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