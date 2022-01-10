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Почему Милохина не пустили в Украину – ответ Госпогранслужбы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 16:07
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Вчера в сторис российский тиктокер Даня Милохин рассказывал, что его "держат в плену" и не пускают в Украину
Даню Милохина не пустили в Украину, потому что он не смог объяснить цель приезда
Даню Милохина не пустили в Украину, потому что он не смог объяснить цель приезда / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Так, 20-летний Милохин, который ранее заявил, что его назвали врагом Украины, не был допущен на территорию нашей страны, поскольку не смог подтвердить цели своей поездки.

Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении, – цитирует представителя правоохранительных органов "УП".

В Instastories Даня опубликовал фото из аэропорта в Москве, куда он вернулся после короткого и неудачного путешествия.

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Даню Милохина не пустили в Украину и он вернулся в РФ / Фото: instagram.com/stories/danya_milokhin

Зачем Милохин летел в Украину?

Юный блогер летел в гости к еще одному тиктокеру – Тену Юджину, который жил в Киеве, но переехал в Москву. На праздники он вернулся в Украину и, вероятно, пригласил в гости Милохина.

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Ten Yujin, как и Даня Милохин, является участником российского Dream Team House.

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Ранее мы писали, что в Украину не пустили российского актера, который ехал на съемки.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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