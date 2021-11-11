София Ротару с дрожащей головой заставила волноваться фанатов: Паркинсон пробил (видео)

Сестра легендарной исполнительницы Софии Ротару опровергает слухи о ее болезни. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот
Несмотря на то, что сестра певицы Аурика Ротару опровергла слухи о болезни и заявила, что звезда "проживет еще долго", фанаты все же подозревают что-то нехорошее. Пользователей Сети испугало то, как у 74-летней звезды дрожала голова.
Такие кадры с народной артисткой сняли, когда она сидела в зрительном зале на вручении наград "Национальная легенда Украины". Кстати, тогда Ротару выиграла новую госнаграду в области музыки.
Видео с певицей распространили в TikTok и Telegram-каналах. После этого фолловеры предположили, что, вероятно, это проявление болезни у Ротару. Однако были и версии об обычном волнении.
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На кадрах видно, как исполнительница хита "Червона рута" сидела среди других зрителей, когда президент Украины Владимир Зеленский говорил на сцене.
В один момент оператор показал, как София Ротару слушала главу государства. Она внимательно смотрела на сцену, но в то же время трясла головой из стороны в сторону.
Однако дрожь прекратились когда артистка поднялась со своего места, начала улыбаться и приветствовать зрителей.
Поклонники творчества Ротару предположили, что у исполнительницы тремор, который может быть симптомом болезни Паркинсона. В то же время другие фанаты отметили, что артистка выглядит просто великолепно в свои годы:
- У нее нервная и сложная жизнь удалась.
- Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять в виде ингаляции. Отпускает.
- София Ротару для своих лет выглядит прекрасно.
- Ну возраст. Что такого?
- Даже если и болезнь и пусть и старость..а как гордо сидит, а взгляд, а стать такая.. Всем здоровым и молодым только завидовать и брать пример.
- Что-что, Паркинсона. Бедная.
Ранее фаны также предполагали, что у артистки якобы развилась болезнь Паркинсона из-за видео выступления в Берлине. Тогда у певицы заметно тряслись пальцы и она едва удержала микрофон. Но это только предположения да и только.
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