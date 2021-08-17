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Ротару позировала в вышиванке в Италии. Пугачева прокомментировала фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
17 августа, 13:09
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Алла Пугачева не часто комментирует публикации своих коллег. Но фото Софии Ротару в Италии понравилось певице
Алле Пугачевой понравилось новое фото Софии Ротару в вышиванке
Алле Пугачевой понравилось новое фото Софии Ротару в вышиванке / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Хоть в СМИ уже много лет говорят о сложных отношениях между Аллой Пугачевой и Софией Ротару, но артистки никак не комментируют эти слухи. Сейчас они друг друга поздравляют с праздниками и иногда могут написать несколько сообщений под постами друг друга. Так Алла Пугачева оценила новое фото Софии Ротару сделанное в Италии.

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Сейчас певица вместе со своей семьей отдыхает в Тоскане. София Ротару решила в Instagram поделиться фото, на котором она позирует в черном платье-вышиванке.

София Ротару позирует в платье-вышиванке в Италии
София Ротару позирует в платье-вышиванке в Италии / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Оценила образ Софии Ротару и Алла Пугачева. Под публикацией Примадонна оставила в комментариях смайлик с поднятой для приветствия рукой.

/ Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Стоит отметить, долгое время ходили слухи о конкуренции между Аллой Пугачевой и Софией Ротару. В одном из своих интервью музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Примадонна успешнее украинской артистки благодаря только грамотному пиару. Алла Пугачева и София Ротару никак не прокомментировали высказывание музыкального критика.

Сергей Соседов о Софии Ротару и Алле Пугачевой:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

Сергей Соседов музыкальный критик
Почему так считает Соседов
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